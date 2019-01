PM registra 10 ocorrências no primeiro dia de Carnatal Apesar dos registros, o coronel Francisco Canindé de Araújo considerou tranqüilo o primeiro dia de folia.

A Polícia Militar registrou 10 ocorrências no primeiro dia do Carnatal 2008, oito a menos que foi registrado no ano passado.



Segundo o comandante do Policiamento da Capital (CPC), coronel Francisco Canindé de Araújo, as ocorrências foram das mais diversas.



“Registramos crimes de roubo, desordem, desobediência, briga e rixa”, informa. Ainda segundo ele, 80% das ocorrências foram registradas na avenida Prudente de Morais.



“Acredito que tenha sido por causa do maior fluxo de gente no local. Hoje iremos reforçar o nosso efetivo na Prudente”, diz.



Apesar dos registros, o coronel considerou tranqüilo o primeiro dia de folia. “Nenhum incidente de natureza grave foi registrado, nem na área do Carnatal, nem em áreas adjacentes”.



Sobre o efetivo, ele afirma que, em média, dois mil agentes de segurança estão trabalhando diariamente no período da festa.