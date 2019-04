Adélia Sales tomará posse no TCE às 9h

Arquivo Adélia Sales toma posse na Presidência do TCE.

Adélia Sales é a segunda mulher a ocupar o mais alto posto da Casa - antes dela, Lindalva Torquato, assumiu a presidência entre 81 e 82. A nova presidente do TCE declarou aoque "o maior desafio é ser mulher entre seis homens".A sua chegada a Presidência do òrgão foi possível após a renúncia do conselheiro, Roberto Dias, que seria o próximo indicado.Adélia foi nomeada pela governadora Wilma de Faria há apenas dois anos, apesar de já trabalhar como auditora fiscal (por indicação de Lavoisier Maia) há 25 anos.Ela disse que continuaria com a decisão "excelente" de Paulo Roberto em modernizar a Casa através do Plano Estratégico, aprovado há poucos dias, que prevê a realização de concursos, qualificação de profissionais e treinamento das Prefeituras.