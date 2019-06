Prefeito de Guamaré reclama da demora do TRE em definir situação da Prefeitura

Vlademir Alexandre TRE: para Mozaniel Medeiros, democarcia está "sendo levada ao vento".

"Só estão funcionando os serviços essenciais. Tenho dificuldade até de abastecer os hospitais com alimentos. Os fornecedores não têm confiança", disse.Ele entrou com dois dos cinco processos que serão julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral amanhã (13), quando o órgão deve definir, de uma vez por todas, se a “ficha suja” do vice-prefeito, João Pedro Filho, pai de Mozaniel, “contamina” ou não a candidatura do filho a ponto de impedi-lo de continuar no poder."A população elegeu um prefeito que tinha autorização para se candidatar. A Justiça deveria decidir isso antes da campanha", falou Mozaniel, para quem a democracia está sendo "levada ao vento."Nas duas últimas semanas de dezembro, em que o juiz de plantão definia sozinho sobre as liminares, o TRE alternou sua decisão sobre a elegibilidade de Mozaniel. Auricélio Teixeira, o segundo colocado, chegou a “ser prefeito” por 24h, mas o filho de João Pedro conseguiu o direito à diplomação no último dia do ano.Na última quinta-feira (08), quando parte dos processos seriam julgados em sessão plenária, o juiz Fernando Pimenta optou em adiar a decisão para a próxima terça-feira (13). Antes do pedido de vistas, três dos sete juízes votaram para que Auricélio Teixeira fosse empossado.Depois de uma disputa acirrada, em que Auricélio Teixeira escapou por pouco de um assassinato, Mozaniel Medeiros ganhou as eleições em 05 de outubro com uma diferença de pouco mais de 200 votos.

