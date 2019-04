Natalenses fazem fila para cumprimentar prefeito e governadora

Luana Ferreira Fátima Bezerra enfrentou a fila para prestar solidariedade ao prefeito.

A tradicional visita de fim de ano serviu também para que aliados se despedissem do prefeito, que deixa o cargo dia 31. O pai de Carlos Eduardo e prefeito de Parnamirim, Agnelo Alves (sem partido) e a deputada federal Fátima Bezerra (PT) estiveram entre os presentes. “Desejei a ele um feliz Natal e disse que contasse sempre com meu afeto e minha solidariedade”, comentou a aliada.Após cumprimentar o prefeito, a maioria das pessoas atravessava a rua para encontrar Wima de Faria, cujo “beija-mão”, como a visita é popularmente conhecida, contou com a bênção do arcebispo metropolitano de Natal, Dom Matias.“Agradeço a Deus pelo discernimento, coragem e capacidade de trabalho”, disse Wilma depois da palavra de Dom Matias. Ela desejou que as metas para saneamento, habitação e construção de estradas sejam cumpridas em 2009 e que no novo ano prevaleça a “construção do bem comum para o povo do Rio Grande do Norte”.