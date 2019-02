Companhia Xamã Tribal apresenta Las Nieblas

Divulgação Show será no Budda Pub, a partir das 21h.

O evento terá a participação da DJ Iara Marzocchi, que também agrega a trupe, fazendo a interface musical do show.A Xamã atualmente é composta pelas bailarinas Ellen Paes, Paula Braz, Cibelle Souza, Vívian Szterling, Regina Silva, Ana Harff, Tatiana Minchoni e Isabel Cristine.O espetáculo Las Nieblas conta com a participação especial da yoguin Márcia.Fundada por iniciativa da bailarina Ellen Paes, a companhia iniciou de fato quando, junto à colega Paula Braz, em maio de 2007, foram reunidas outras bailarinas de dança do ventre interessadas em estudar e desenvolver um trabalho conjunto.Além de reproduzir as pouco difundidas técnicas do estilo da dança tribal, o grupo pretende resgatar a alma de uma arte que, em outros tempos, foi utilizada como representação simbólica da vida em suas mais diversas manifestações.O Tribal é uma fusão de movimentos extraídos de danças de etnias diversas. As danças indiana, flamenca, egípcia e afro se agregam à contemporaneidade do teatro-dança e das danças modernas.