Oficiais da Barreira do Inferno pesquisam alvo encontrado no Ceará

Um alvo aéreo encontrado no fim de dezembro na praia de Icapuí, no Ceará, está sendo pesquisado pelos militares da Barreira do Inferno, em Natal. Os oficiais chegaram na semana passada para transportar o equipamento até o Rio Grande do Norte. As informações são do jornal

O Povo

A reportagem doentrou em contato com a Barreira do Inferno em busca de mais informações, mas não houve resposta. Sabe-se somente que o alvo aéreo é um drone, um tipo de aeronave não-tripulada usada como alvo aéreo móvel pelas forças armadas. O equipamento mede mais de três metros de comprimento e é movido por um tipo de controle remoto sofisticado.A assessoria do consórcio europeu que fabrica o objeto, EADS, afirmou que a empresa está investigando o caso a fim de saber para qual país o artefato encontrado foi vendido. Ainda falta ser esclarecido como o drone chegou à costa cearense e de que missão ele participava. É certo também que o UAV, ou Veículo Aéreo Não-tripulado (Unmanned Aerial Vehicle, em inglês), não carrega nenhum tipo de equipamento de observação.Na praia de Barreiras, onde estava o drone, as histórias são muitas. Com o objeto exposto em um banco, não parava de chegar gente curiosa para tocar, observar, fotografar e saber mais. O equipamento foi encontrado no dia 24 de dezembro do ano passado."No fim do ano, chamou muito a atenção, principalmente dos turistas que vieram pra cá. O pessoal que veio passar o réveillon vinha bater foto. Era todo mundo animado", conta o pescador Carlos Antônio Alves da Costa. Ele trabalha há 15 anos no mar e nunca tinha achado nada parecido.Francisco Xavier, que mora perto de onde o drone estava exposto, disse que os pescadores chegaram até a cogitar usar o objeto como "enfeite" da praia. Pensaram em colocar pendurado em duas palhas de carnaúba para chamar a atenção dos turistas. Mas não colocaram a idéia em prática. A movimentação ontem, no distrito de Barreiras, em Icapuí, ficou por conta da presença dos militares. "Agora, acabou a novidade", lamentou um pescador.Os cinco oficiais do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, com sede em Parnamirim (RN), foram a Icapuí buscar o drone e levá-lo para ser analisado pelo órgão.Os cinco homens chegaram em um veículo modelo Doblò. O inusitado é que o carro não tinha condições de transportar o equipamento, que mede cerca de 3 metros de comprimento. Um outro veículo, desta vez um caminhão, foi solicitado para ir do Rio Grande do Norte a Icapuí buscar o drone.Os homens da Força Aérea de Natal chegaram cedo à cidade de Icapuí e tiveram de esperar até que o caminhão chegasse, à tarde. Fardados, alguns portando coletes à prova de bala e pistolas, eles informaram que levariam o equipamento para ser estudado, mas não aceitaram ser identificados pela imprensa. O caminhão que levou o drone chegou por volta das 15h30.* Com informações do jornal O Povo.