ABC faz grande partida e goleia Barueri de 3 a 0 Resultado fez a alegria do Vila Nova que permanece no G-4

O Vila Nova segue no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. A festa goiana veio após a vitória, do ABC, por 3 a 0, sobre o Barueri na noite desta sábado, no Estádio Frasqueirão, em Natal, no encerramento da 34ª rodada.



A vitória deixou o ABC muito mais aliviado, pois ainda corria riscos de rebaixamento. Agora o alvinegro está na 13ª colocação, ganhou uma posição, com 43 pontos. O Barueri segue na quinta posição, com 54 pontos, um a menos que o G4.



ABC e Barueri começaram a partida de forma equilibrada. Mas uma falha muito bem aproveitada pelo ataque do ABC fez o jogo tomar o rumo que a Frasqueira queria. Logo aos 10 minutos, após escanteio batido, a zaga paulista não tirou e ainda deixou sobrar para o atacante Ronaldo. Ele bateu com o lado do pé no canto alto, lado direito do goleiro Renê. 1 a 0 ABC.



A resposta do Barueri tardou um pouco, pois o time da casa se postava muito bem atrás, esó veio aos 25 minutos. O atacante Val Baiano girou bonito para cima do zagueiro chutou. A bola balançou as redes, mas pelo lado de fora. O jogo ficou equilibrado e os times passaram a errar na finalização.



O ABC chegou mais duas vezes, com Bosco que nã aproveitou um passe de Fabiano Gadelha, e com Alexandre, que arriscou de fora da área, as duas bolas nas mãos do goleiro Renê.



Aos 44 minutos, Val baiano teve mais uma boa chance. Ele recebeu novamente pelo lado direito e bateu firme. Mas desta vez o goleiro Paulo Musse defendeu.





O segundo tempo começou com as duas equipes se alternando em ótimos ataques. Mas para para o Barueri que tentava o empate. O clube paulista voltou mais disposto e foi em busca do empate. Aos 9 minutos, após desvio de cabeça, a bola sobrou para Val baiano, que tentou marcar de joelho, mas errou o alvo. O ABC, no entando, sempre respondia bem e levava muito perigo.



Aos 15 minutos, Val Baiano teve mais uma chance. Ele aproveitou escanteio batido e cabeceou. A bola bateu em Fabiano e quase entrou. Aos 19 minutos, Thiago Humberto recebeu em profundidade e tocou para o gol. De forma incrível a bola bateu na trave e volta nas mãos do goleiro Paulo Musse.



O ABC não se intimidou e aumentou o jogo aos 28 minutos. Após bela troca de passe, Ronaldo deixou lançou Alexandre deixando o atacante na cara do; Ele chutou cruzado, no alto, um belo gol. Segunda festa da Frasqueira no estádio.



Aos 29 minutos, Val Baiano, sempre ele, encheu o pé, mas Paulo Musse fez ótima defesa. Na seqüência, Ralf cometeu falta dura e foi expulso.



Aos 43 minutos, Alexandre fez linfa jogada individual pela direita, saiu levando, sofreu pênalti, o lance seguiu e Ronaldo rolou para Márcio Hanh chutar fortepara dar números finais ao jogo, 3 a 0. Ele correu para a câmera e até "babou" de alegria ao oferecer o gol ao filho Henrique.



Próximos jogos

Com exceção do jogo entre Juventude e Corinthians, toda a 35ª rodada será disputada na terça-feira. O ABC vai a Santo André encarar o time da casa, às 19h30. Já o Barueri viaja até Goiânia para pegar o Vila Nova, às 20h30.



Ficha Técnica



Local: Estádio Frasqueirão, em Natal – RN

Árbitro: Wagner dos Santos Rosa - RJ

Cartões amarelos: Fabiano, Fabiano Gadelha, Alexandre (ABC); Ésley (Barueri)

Cartão vermelho: Ralf (Barueri)

Gols: Ronaldo, aos 10'/1T, Alexandre, aos 28’/2T e Márcio Hanh, aos 43’/2T (ABC)



ABC

Paulo Musse; Bosco, Márcio Santos, Fabiano e Piauí, Alexandre Oliveira, Márcio Hahn, Everton (Rodriguinho) e Fabiano Gadelha; Ronaldo (Fábio Silva) e Ivan (Alexandre).

Técnico: Artur Neto



Barueri

Renê; Marcos Pimentel, Ávalos, Leandro Castan e Márcio Careca; Ralf, Leanderson (Fernando), Flávio (Montoya) e Esley; Thiago Humberto e Val Baiano.

Técnico: Márcio Araújo





Com informações do UOL Esporte