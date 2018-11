Consumo de energia cresce 5,5% em outubro

O consumo de energia elétrica atendida pela rede do sistema elétrico nacional foi , em outubro, de 34.022 gigawatts/hora (GWh), um crescimento de 5,5% sobre o mesmo mês do ano passado.A demanda acumulada de janeiro a outubro cresceu 4,4% e nos últimos doze meses expandiu 4,7%, puxado pelas classes residencial e comercial.Para a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), responsável pela Resenha mensal do mercado de energia elétrica, o comportamento do setor “ainda não evidencia impacto da crise financeira internacional, uma vez que o consumo de baixa tensão (residência e comércio) vem compensando até agora a menor demanda do setor industrial”.O crescimento do consumo residencial está associado a dois fatores principais: nas regiões Norte e Nordeste, ao aumento do número de ligações; e na região Sudeste, ao maior período de faturamento.Os números da EPE indicam que entre novembro de 2007 e outubro deste ano foram incorporados à rede cerca de 2 milhões de novos consumidores, principalmente no Norte e Nordeste, onde foram ligadas mais de 770 mil novas residenciais.A classe comercial voltou a liderar o crescimento mensal do consumo de energia elétrica. Segundo o levantamento da EPE, além do efeito calendário, que significou um período de faturamento maior em relação a outubro do ano anterior (a exemplo do que aconteceu na classe residencial) houve expansão observada nas regiões Norte e Nordeste – onde os aumentos foram significativos e variaram dos 5,2% de Alagoas aos 22% de Sergipe.Em contrapartida, em outubro, o crescimento do consumo de energia elétrica das indústrias na série dessazonalizadas (crescimento acumulado em 12 meses findo em outubro) foi o menor desde abril de 2007.“É cedo ainda para uma conclusão definitiva, mas é sintomático que tal mudança tenha ocorrido a partir da desaceleração do cenário econômico internacional”, afirma o relatório da EPE.Ao se referir em particular à contração do consumo industrial no Nordeste, a EPE atribuiu a queda a paralisações de indústrias de grande porte dos segmentos químico e metalúrgico.

* Fonte: Agência Brasil