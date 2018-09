Na China, Harley e Benjamin conquistam o 148° título do Brasil

Harley e Benjamin conquistaram o título da última etapa da temporada do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Sanya, na China. Na decisão, disputada neste sábado (15), a dupla superou Pedro Cunha e Beto Pitta por 2 a 0 (21/17 e 21/19), em 49 minutos.Foi o segundo título de Harley e Benjamin juntos. Em 2005, eles foram os vencedores no Canadá. Este foi o 148° título do Brasil na história do Circuito Mundial, e o 11° deste ano em 20 torneios.As duas duplas já haviam se enfrentado nesta etapa nas quartas-de-final, e Pedro e Beto ganharam por 2 a 0.“Estávamos muito concentrados para esta final. Além disso, a experiência nos ajudou nos momentos decisivos. Não é fácil conquistar sete títulos em um campeonato tão longo. Estou muito feliz”, disse Harley que, ao lado de Pedro Solberg, foi campeão do Circuito Mundial 2008.Beto Pitta também não escondeu sua felicidade em subir no pódio do Circuito Mundial pela primeira vez.“Joguei a minha segunda competição no exterior. Ainda não estou acostumado a tudo isso, mas foi uma grande oportunidade jogar ao lado do Pedro”, afirma Beto.A dupla esteve próxima da vitória no segundo set. Depois de estar perdendo por 5/9, Pedro Cunha e Beto Pitta reagiram e chegaram a ficar apenas um ponto atrás de Benjamin e Harley: 18/19.O terceiro lugar ficou com os argentinos Jose Salema e Mariano Baracetti. A dupla ganhou de Xu Linyin/Li Jialu, da China, por 2 a 0 (21/12 e 21/17).No feminino, as únicas representantes brasileiras na China, Maria Elisa e Val, perderam para as norte-americanas Boss e Ross por 2 sets a 1 (24/22, 18/21 e 12/15), após 1h17 de jogo, que valia a vaga nas semifinais. A dupla brasileira chegou a estar na frente no terceiro set: 10/9. Com a derrota, Maria Elisa e Val despediram-se de Sanya na quinta posição.

* Fonte: CBV.