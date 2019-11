Poticanto: Esso Alencar interpreta Leno

F. Oliveira Evento será no Teatro de Cultura Popular.

Esso é dono de sua própria carreira. Selecionado pelo projeto Pixinguinha, o músico deverá produzir agora em 2009 mais um álbum de canções inéditas, “Alma de Poeta”, mas escolheu o profissionalismo de Leno para o próximo show.A trajetória do homenageado foi iniciada na Jovem Guarda em dupla com Lílian e segue ativa até os dias de hoje com um repertório consistente e atual. Muitas de suas canções estiveram nas paradas entre as décadas de 60 e 70.A escolha das músicas foi feita a partir de uma pesquisa que abrange todas as fases do artista em sua carreira solo, e inclui desde sucessos como ‘Aquela Canção’ e ‘Quando o Sol Brilhar’ até criações mais recentes, constantes do cd ‘Idade Mídia’.Além das canções autorais de Leno, haverá ainda leituras para alguns de seus sucessos ao lado de parceiros como Renato Barros e outros.Esso canta LenoA partir das 20hNo Teatro de Cultura Popular da Fundação José Augusto, na rua JundiaíA entrada é gratuíta.