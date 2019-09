Homem é executado com 17 tiros em Nova Natal

Um homem foi executado na tarde desta terça-feira (27) com 17 tiros, em frente a um posto de saúde no bairro de Nova Natal, zona Norte. A vítima, o ex-presidiário Jailson do Nascimento Soares, 21 anos, havia sido liberado há apenas dois meses do Presídio Provisório da ZN.De acordo com informações da polícia, Jailson do Nascimento estava no posto de saúde, localizado na rua do Aboio, aguardando a esposa, grávida de seis meses, que estava sendo atendida. Dois homens surgiram em um veículo tipo

Gol

de cor preta armados abrindo fogo contra a vítima.Jailson do Nascimento levou tiros de pistola calibre 380 e morreu na hora. A esposa da vítima conta, que quando ouviu os tiros, saiu de dentro do posto e encontrou os dois homens que estavam entrando no carro e o corpo do marido. A polícia não descarta que o crime tenha sido um acerto de contas.