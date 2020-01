Minc lança edital para novos pontos de exibição audiovisual

Reprodução Cena de "Vida Maria", filme a ser exibido no Ifet.

A atividade é uma iniciativa do Centro de Documentação e Comunicação Popular - Cecop em parceria com o Ifet. Na abertura do evento serão exibidos os filmes nacionais Vida Maria e Maré Capoeira.

O objetivo desses núcleos é democratizar e regionalizar a difusão dessa arte. Eles são chamados de Cine+Cultura e integram as ações do Programa + Cultura - parte de uma Agenda Social do Governo Federal, que atua como tripé da tecnologia digital, conteúdo e capacitação cineclubista.O objetivo do encontro no Ifet é mobilizar outros grupos e instituições para participar da atividade, a fim de divulgar o edital e através disso, ampliar o número de projetos enviados para o Ministério da Cultura e assim, aumentar as chances de nosso Estado de ter novos núcleos de exibição audiovisual.

ONGs, grupos culturais, escolas públicas e o Projeto Cinema na Escola do Governo doEstado participarão da atividade. Além das instituições de Natal, já está confirmada a presença de representantes dos municípios de Nísia Floresta, São José de Mipibú, Lajes Pintada, Currais Novos, Santa Cruz e Lagoa dos Velhos.

Cada um dos cem novos Cine+Cultura receberão do Ministério da Cultura capacitação na área de audiovisual e os seguintes equipamentos:- Tela para projeção de 210 polegadas (4m X 3m);- Projetor de vídeo com potência de luz de 2.200 ANSI Lumens;- Aparelho leitor de DVD;- Mesa de som de 4 canais;- Quatro caixas não amplificadas de potência de 250 watts;- Amplificador com 1200Wrms de potência;- Dois microfones sem fio de alcance de 150 metros;- Câmera Filmadora Digital Mini DV 3CCD (Panasonic - modelo NV-GS320PL-S) com função Photo shot para tirar fotos no Cartão SD e monitor LCD em cores de 2,7 polegadas wide;- Acervo de filmes nacionais da Programadora Brasil.

Mini-auditório do Ifet-RN (antigo Cefet, na avenida Bernardo Vieira)Quarta-feira (11), a partir das 9h.