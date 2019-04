Mensalidades escolares sofrem reajuste médio de 8,37% para 2009

Vlademir Alexandre

De acordo com o estudo, 24 instituições que oferecem os níveis IV e V da educação infantil, o equivalente aos jardins I e II, apresentaram um reajuste médio de 8,87%. 15 escolas propuseram um reajuste positivo que varia entre 5% e 10,9%, enquanto sete instituições apresentaram um reajuste acima de 10,9 pontos percentuais.Já no ensino fundamental, a pesquisa dividiu a análise em três setores. 1º ano (antiga Alfabetização), 2º ao 5º ano (equivale ao primeiro grau menor) e 6º ao 9º ano (equivale ao primeiro grau maior). No 1º ano, o reajuste médio foi de 8,36%, e a exemplo da educação infantil, sete escolas registraram um aumento maior que 10,9%. Uma escola teve um reajuste menor que 5%, uma manteve o valor estável, enquanto outra reduziu o valor da mensalidade.Do 2º ao 5º ano o aumento médio proposto é de 8,65%, sendo que em sete escolas o reajuste foi maior que 10,9%. Em dezoito escolas o reajuste ficou abaixo de 10,9%. Por outro lado, uma escola manteve o mesmo valor de 2008 e outra reduziu o valor da mensalidade.O menor reajuste médio foi verificado no ensino médio. O reajuste médio foi de 8,15%, cinco escolar reajustaram acima dos 10,9% e 16 fixaram o aumento em índices menores que 10,9%. Uma escola manteve o valor em relação a 2008 e apenas uma reduziu o valor cobrado.O Procon Municipal também pesquisou instituições de ensino superior. Foram pesquisados os cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia, Sistemas de Informação e Turismo, divididos entre UnP, Farn, FAL, Facex, Faculdades Câmara Cascudo, Facen, Faculdade Nossa Senhora das Neves e Fatern. Apenas a FAL reduziu o valor em todos os cursos.A diferença de preços para cursos equivalentes chega a 105 %, como é o caso do curso de Pedagogia, cujas mensalidades variam de R$ 194,00 (Facen) a R$ 398,00 (Facex). O curso de Sistemas de Informação apresenta diferença de 77%, variando de R$ 279,40 (Faculdade Câmara Cascudo) a R$ 495,00 (UnP). A menor diferença encontrada foi no curso de Direito (35%), oferecido por cinco instituições, cujos preços variam de R$ 524,00 (FAL) a R$ 708,00 (UnP).