Cursinho de Natal espera manter aprovação do ano passado

“O nosso diferencial é ir até a casa do aluno aprovado”. A afirmação é do diretor do CDF Colégio e Curso, Henrique Lucena.Segundo ele, a cada ano que passa os alunos procuram menos os colégios para acompanhar o resultado do vestibular.“Por esta razão, desde o ano retrasado nós disponibilizamos o site www.eupassei.com para que eles conferissem o resultado”, conta, acrescentando que no ano passado foram contabilizados 20 mil acessos.Para o resultado deste ano, a expectativa é bastante positiva. “Na primeira fase do Vestibular 2009, nós tivemos 22 alunos aprovados nos primeiros lugares de cursos menos concorridos. Mas, também tivemos na primeira fase um primeiro lugar no curso de Medicina e o terceiro de Direito”, afirma.No ano passado, de acordo com ele, mais de mil alunos foram aprovados no vestibular. “Esperamos que no mínimo o resultado obtido no ano passado seja mantido”.