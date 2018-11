Ministério Público investiga falta de médicos no hospital regional de Parnamirim

A falta de profissionais de enfermagem e de condições de trabalho no Hospital Regional de Parnamirim Deoclécio Marques levou o Ministério Público a abrir inquérito civil para pressionar a Secretaria Estadual de Saúde no sentido de corrigir as deficiências.



A decisão foi publicada na manhã dessa terça-feira (25) no Diário Oficial do Rio Grande do Norte. A promotora de Justiça substituta, Sandra Angélica, esclarece os procedimentos futuros. “Já existe um procedimento que convertemos em inquérito em virtude do não cumprimento do prazo, que já se excedeu”.



O objetivo do Ministério Público é atender as condições mínimas de saúde. “O Hospital tem que atender com um número mínimo de profissionais compatíveis com a quantidade de leitos nas UTI de médio e de grande porte. Se a portaria nº 019/2008 não for cumprida, adotaremos outras medidas judiciais”, afirma a promotora.



A portaria de número 019/2008 dá detalhes do processo, iniciado em 22 de fevereiro de 2007 no Hospital Regional Deoclécio Marques. Nos autos é citada a “omissão do Poder Público em implantar os recursos humanos mínimos e compatíveis com a especialização e o número de leitos existentes na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional Deoclécio Marques”.



A publicação anuncia a decisão do Ministério Público Estadual, através da 4ª Promotora de Justiça da Comarca de Parnamirim/RN, que requisita à Secretaria Estadual de Saúde Pública informações sobre a implementação do quadro de profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.



O ofício será encaminhado ainda hoje para a Secretaria Estadual de Saúde que terá prazo de 10 dias para responder ao inquérito.