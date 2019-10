Em nota, PMDB diz que 19 de seus 20 senadores estão com Sarney É o que diz a nota divulgada na tarde de hoje (30) e assinada pelo líder do partido no Senado, Valdir Raupp (RO).

Pelos cálculos da liderança do PMDB, o senador José Sarney (PMDB-AP) terá o voto de 19 dos 20 senadores da legenda. É o que diz a nota divulgada na tarde de hoje (30) e assinada pelo líder do partido no Senado, Valdir Raupp (RO). A nota descarta o voto do senador Jarbas Vasconcelos (PE), que já anunciou que votará no candidato petista à presidência do Senado, Tião Viana (PT-AC)



“Compreendemos que a candidatura José Sarney representa o desejo de 19 dos 20 senadores da bancada peemedebista e dos partidos aliados, que abraçaram as propostas do PMDB para dirigir o Senado Federal no biênio 2009-2010. A biografia do senador José Sarney representa a garantia de que teremos, novamente, uma gestão peemedebista fundamentada na eficiência e no fortalecimento do parlamento brasileiro", diz a nota.



Depois de ter se decepcionado com a adesão dos senadores do PSDB à candidatura de Tião Viana, Sarney, de acordo com informações de seus aliados, ainda avalia que tem 48 votos, número que ainda lhe garante o favoritismo na disputa. Sarney conta com a “traição” de mais da metade dos 13 senadores do PSDB no momento do voto, que será secreto, o que faria ruir o acordo fechado entre os senadores da bancada do PSDB.