Jogadores do Barueri serão julgados só depois do jogo contra o América Ralf e Rodrigo Pontes foram expulsos contra o ABC/RN e podem desfalcar equipe só na última rodada da Série B

O Grêmio Barueri/SP tem 93% de chances de se juntar a Corinthians, Avaí e Santo André na Série A do Campeonato Brasileiro de 2009. Mas dois jogadores – Ralf e Rodrigo Pontes – podem ficar fora da última rodada da Série B e, caso permaneçam no clube, podem ser desfalques no início da competição nacional do próximo ano. Os dois serão julgados na próxima terça-feira, dia 25 de novembro, a partir das 17h30, pela Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).



Os dois jogadores do clube paulista foram expulsos na derrota para o ABC/RN, por 3 a 0, em Natal, no dia 8 de novembro. Rodrigo Barreto Pontes foi denunciado pela Procuradoria do STJD no artigo 252 (Ofender moralmente o árbitro, seus auxiliares ou qualquer outro participante do evento desportivo) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e pode pegar de dois a seis jogos de gancho. Já Ralf de Souza Teles vai responder ao artigo 255 (Praticar ato de hostilidade contra adversário ou companheiro de equipe) do CBJD e pode ser suspenso de uma a três partidas.



O primeiro a ser expulso pelo árbitro carioca Wágner dos Santos Rosa foi o suplente Rodrigo Pontes. O camisa 15 do Barueri, mesmo no banco de reservas, recebeu cartão vermelho aos 28 minutos do segundo tempo por proferir as seguintes palavras contra o árbitro: “car..., marca essa p... direito, seu v...”. Três minutos depois, quando o placar estava 2 a 0 para os donos da casa, o volante Ralf recebeu o segundo cartão amarelo e, conseqüentemente, acabou expulso, depois que calçou o adversário Everton na disputa da bola.



Os dois cumpriram suspensão automática na vitória do Grêmio Barueri sobre o Vila Nova, adversário direto na briga pela última vaga para Série A em 2009, por 3 a 2, no Serra Dourada. E Ralf retornou ao time titular no triunfo diante do Fortaleza, por 1 a 0, em casa, na rodada passada.



Na penúltima rodada, o Barueri enfrenta o ameaçado pelo rebaixamento América/RN, em casa, no sábado, dia 22, e uma vitória garante o acesso ao clube paulista. Os concorrentes pela vaga são o Bragantino, que, com 6% de chance encara o Fortaleza, em Bragança Paulista. O Vila Nova/GO, ainda acreditando no acesso, duela com o Brasiliense, em Taguatinga/DF.



Justica desportiva