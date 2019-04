Delegada tem linhas de investigação para assassinato de casal em Martins Sheila Freitas, titular da DP de Caraúbas, disse que ouviu mais de vinte pessoas relacionadas ao casal. Sesed disponibilizou equipe para dar apoio ao trabalho investigativo.

A delegada Sheila Freitas, titular da delegacia de Caraúbas, já tem algumas linhas de investigação para o assassinato do casal Daiff Kennedy Alves Oliveira, 22, e Sanelle Lauane de Lima e Silva, 17, crime ocorrido no dia 14 deste mês, em Martins.



Em contato com a reportagem do Nominuto.com, a delegada disse que já ouviu mais de vinte pessoas que tinham algum contato com as vítimas ou estavam com elas antes de Daiff sair em uma motocicleta para deixar Sanelle em sua casa. “Pelos depoimentos que já tive não há nada que motivasse a morte deles. Os dois eram pessoas sem qualquer envolvimento com vícios ou passagem na policia”, afirmou.



O titular da Secretaria Estadual da Segurança Publica e da Defesa Social (Sesed), Agripino Oliveira Neto, tem acompanhado o caso e designou uma equipe da Polícia Civil para dar suporte ao trabalho da delegada de Caraúbas.



Sheila Freitas disse que as investigações foram intensificadas. “Espero que até o final deste ano possamos ter boas notícias para este caso”, comentou. Ela disse que com o decorrer dos trabalhos, as linhas de investigação vão ganhar mais consistência e assim pode ter uma idéia melhor da motivação e de quem matou o casal.



Questionada se há algum suspeito para o crime, a delegada disse que “estaria muito contente caso já houvesse alguma pessoa detida” .