Sethas lança mais sete programas de geração de empregos Na tentativa de amenizar o impacto da crise financeira, o governo do estado desencadeia medidas para qualificação da mão-de-obra jovem.

A Secretaria Estadual do Trabalho da Habitação e da Assistência Social (Sethas) lançará na tarde desta terça-feira (16), na Central do Trabalhador da Cidade da Esperança,mais sete projetos de incentivo a geração de empregos. Os novos projetos estão inseridos no pacote de medidas do Governo para evitar maiores conseqüências da crise financeira para a economia.



Serão apresentados amanhã, o Renda Mais, O Pró-Jovem Urbano, Mérito Jovem, Observatório do Emprego, Plano Territorial de Qualificação, Escola de Fábrica e Pró-Jovem Trabalhador.



"As perspectivas para o futuro são de retração em matéria de contratação de mão de obra. Por isso, o Governo está agindo com ações de ancoragem e estabilização. Só assim o Rio Grande do Norte não sentirá impactos maiores da crise na empregabilidade da população", explica o titular Sethas, Fabian Saraiva.



“O Renda Mais, com recursos próprios tentar desmamar os jovens dependente do Bolsa Família”, afirmou Alcinda Holanda.



O programa pretende colocar mil jovens cadastrado no projeto federal (começará por Natal), entre 16 e 24 anos, no Primeira Chance, onde o governo paga os salários dos contratos por empresas, durante um ano. As inscrições estão previstas para o início de janeiro.



No Mérito Jovem, mais mil vagas serão disponibilizadas para premiar com a primeira oportunidade de emprego os melhores alunos do Ensino Médio das escolas da rede pública estadual de ensino. O governo pagará, durante seis meses, o salário desses jovens e o empresariado arcará apenas com os encargos trabalhistas. A seleção será feira pela Secretaria Estadual de Educação.



O Plano Territorial de Qualificação abrirá 650 vagas para qualificar jovens para a construção civil. Área que o governo acredita que precisará ainda de alta demanda de trabalhadores.

No Observatório do Emprego, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) elaborará todo mês um acompanhamento mensal do mercado de trabalho, que irá fazer um levantamento de informações, análises e propostas relacionadas às questões do mercado de trabalho.



Destinado aos jovens de 18 a 29 anos que estão afastados das salas de aula, o Pró-Jovem Urbano tem como meta elevar o grau de escolaridade, por meio da conclusão do ensino fundamental, de treinamento profissional e da participação cidadã.



Quando se trata apenas de qualificação profissional, o Pró-jovem Trabalhador será o programa utilizado pelos jovens.



A Escola da Fábrica será uma parceria entre o governo e o Senai, que preparará os trabalhadores para a parte produtiva da fábrica. A empresa selecionará os profissionais que necessitar, através do cadastro do Sine.