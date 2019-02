Renato Dantas afirma que a CMN tem condições de abrigar mais oito vereadores

Júlio Pinheiro Renato Dantas: "Eu vou adorar, caso seja aprovada a PEC".

“Quem dos vereadores disser que não gostou da proposta está mentindo. Eu vou adorar, caso seja aprovada. Mas não fiz as contas e nem tenho certeza que estou entre os oito parlamentares”, ressaltou Renato Dantas.O vereador também rebateu as declarações do presidente da CMN, vereador Dickson Nasser (PSB), ao JH Primeira Edição. Segundo Nasser, seria mais adequado à alteração só para a próxima legislatura, em 2013, até por falta de espaço no prédio. Mas o vereador do PMDB confirmou que a Câmara tem sim condições para reunir os oito parlamentares.“Quando fui presidente da CMN, fiz uma reforma e tenho certeza que temos condições sim. Tem 29 cadeiras e gabinetes suficientes pra todo mundo”, reforçou Renato.Outro possível vereador que está animado com a PEC é Assis Oliveira (PR). “Se o projeto for votado na terça-feira, são grandes as chances de ser aprovado pelo Senado”. Assis acredita que se a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, aprovou a PEC ainda no final do ano e em caráter de urgência, é porque há sim a possibilidade de mudanças para o próximo ano.“Se não tivesse interesse no aumento, por que a PEC seria colocada agora?” indagou o parlamentar, que está bastante ansioso para a chegada da próxima terça-feira (16), dia em que poderá ocorrer a votação da proposta no Plenário da Casa.Assis também concorda com o aumento de número de vereadores. “Se é pra obedecer a Lei da Proporcionalidade, Natal precisa sim de mais representatividade”, ressaltou.Sobre as declarações do vereador Dickson Nasser, Oliveira foi enfático. “Compete ao presidente da CMN adaptá-la. Isso já não é um problema nosso”, concluiu.