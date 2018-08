Decoração natalina terá quatro árvores gigantes

A montagem da decoração natalina das principais avenidas de Natal, que começou no final do mês de outubro, já está quase pronta. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos(Semsur) estão sendo investidos R$ 3 milhões em enfeites.Do total investido, aproximadamente R$ 2 milhões e 200 mil são provenientes do orçamento. O restante dos recursos é da arrecadação da taxa de iluminação pública (TIP). Este ano, a cidade terá quatro árvores natalinas gigantes.A maior, que custou R$ 300 mil, será instalada novamente no bairro de Mirassol, zona Sul. A Semsur não confirmou o tamanho da árvore, mas as primeiras informações falam em 120 metros de altura. A expectativa é que a árvore seja ligada em solenidade comemorativa com a cantora Simone.Já a árvore usada no ano passado foi desmembrada em outras duas de 50 metros que serão montadas no Parque da Cidade e na Ladeira do Sol. Uma outra árvore gigante, de 60 metros, vai levar brilho à ponte Newton Navarro, na entrada da zona Norte.Além das árvores, as principais avenidas da cidade receberão diferentes tipos de iluminação. O grande diferencial é que avenidas que nunca receberam decoração vão ser contempladas neste ano, como a Prudente de Morais, Ayrton Senna e Capitão-Mor Gouveia e no entorno da Rodoviária Nova.Os pontos tradicionais serão mantidos, como é o caso das praias da cidade (Ponta Negra, Praia do Forte e Areia Preta) e os corredores turísticos que compreendem avenida Hermes da Fonseca, Senador Salgado Filho, Engenheiro Roberto Freire, Afonso Pena e a BR-101, além das avenidas João Medeiros Filho e Itapetinga na Zona Norte.O secretário municipal de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa, acredita que Natal será beneficiada no turismo com a decoração natalina. “A expectativa é que tenhamos um incremento do turismo nacional neste ano devido à instabilidade do câmbio para viagens internacionais. Assim, vamos potencializar o turismo em Natal com a decoração natalina”, afirma.

* Com informações da Semsur