Federação de basquete promove projeto social

Ana Paula Oliveira Para Raul Ferrer, o projeto visa a formação do cidadão.

Através de uma união entra a Federação Norte-rio-grandense de Basquetebol (FNB) e da Confederação Brasileira de Basquete (CBF), o projeto proposto ainda em 2008 visa uma integração entre alunos, professores e pais.O projeto consiste na participação dos alunos três vezes por semana e prevê no mínimo uma hora e meia de atividade, sendo programada de forma que o aluno possa desfrutar de momentos de prazer e estimular convivência e o relacionamento interpessoal.O presidente da FNB, Raul Ferrer, falou sobre a importância do Basquete do Futuro, dizendo que “é uma atividade importante, na qual o que menos conta é a formação de um jogador. Estamos procurando formar cidadãos com valores a serem aplicados tanto na residência, através do respeito aos pais, quanto na rua”, disse.Na atividade estão relacionados curso de capacitação e palestras nas escolas e universidades aos professores participantes, avaliação contínua dos profissionais, criação de calendário de competições para os Núcleos (Interno e Externo). As aulas destinam-se a despertar o interesse pelo basquetebol no seu lado lúdico e social.Ainda no plano, serão realizadas avaliações constantes entre professores, alunos e pais. “Eles vão participar dessa análise para saber se estamos evoluindo. Queremos saber como o aluno vê o trabalho do professor e também a relação inversa. Ainda queremos saber se o aluno melhorou a relação em casa com os pais, por meio da disciplina trabalhada aqui’, conclui Raul Ferrer.Agora, o projeto passa por uma fase de instauração e já há a ideia de expandir o trabalho para o interior. Os próximo núcleos deve ser em Mossoró.