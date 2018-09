Câmara Federal analisa projeto que pode reduzir informalidade no país Caso seja aprovado, projeto permitirá que os empresários individuais de vários setores passem a pagar o Super Simples, imposto único para micro e pequenas empresas.

Um novo projeto para micro e pequenos empresários, que está tramitando na Câmara Federal, promete mudar a figura do empreendedor brasileiro.



A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou essa semana o projeto 128/2008, que permite que os empresários individuais de vários setores passem a pagar o Super Simples, imposto único para micro e pequenas empresas.



O projeto beneficia atividades como escritórios de serviço de tradução, corretagem de seguros, representação comercial e escritórios de publicidade com adesão ao Simples Nacional.



Para o gerente de políticas públicas do Sebrae, Hélmani Rocha, o projeto vai diminuir a quantidade de empresas informais. “A informalidade no Brasil é muito grande. A figura do micro empreendedor individual vem contribuir para minimização do nível de informalidade”.



Ele também afirma que o projeto incentiva a regularização fiscal. “O projeto amplia a perspectiva e dá dignidade ao indivíduo que tem pequeno negócio, que passa a pagar uma taxa de pequeno valor, além da contribuição para previdência social”, declara.



Para Hélmani, o projeto vai contribuir para a mudança no quadro dos micro e pequenos empresários do país, que vão sair da clandestinidade para a legalidade com regulamentação fiscal.