Definidos rei Momo e rainha do Carnaval

Não é novidade para nenhum deles reinar em dias de folia. O empresário Francisco das Chagas de Lima é rei pela sétima vez e pelo quarto ano consecutivo. E Débora Oliveira Santos já foi duas vezes rainha em Maceió, de onde chegou há três anos.Concorreram ao trono quatro homens e dez mulheres. "Você tem que fazer uma evolução dentro dos quesitos exigidos", disse o rei.Com 42 anos, os despreocupados 136 kg do Momo, fantasia, desenvoltura em palco e simpatia são os responsáveis por seu longo reinado. No primeiro concurso, há dez anos, ele pesava 113 kg, mas com o tempo engordou.

"Nem sempre o mais gordo é o que ganha, até porque fica difícil sambar e sorrir tendo um peso muito alto". Para concorrer, basta ter acima de 100 quilogramas. "Não por causa concurso, não tenho preocupação com dieta", diz Francisco.

Como esperado, o corpo da rainha deve ser o oposto do rei. Débora tem 1,72m e, aos 36 anos, é dançarina. Fez parte dos grupos Moiorum, de dança afro; Tropicália e Lambarte.Em Natal, por enquanto, faz apresentações individuais, principalmente de samba, e música baiana; mas também dança lambada, forró e capoeira. "Eu tô com toda força e todo gás até terminar o Carnaval", comemora.A fantasia da rainha é do estilista Jeová, encarregado pelas roupas da escola de samba Imperatriz Alecrinense.