Presidente da Câmara decide acatar recomendação

Ao final da sessão ordinária na manhã desta terça-feira (25), na sede da Câmara, Júnior fez questão de salientar sua posição, informou o plenário quanto à recomendação (publicada hoje no Diário Oficial), além de informar que a cumpriria."Passei o caso à análise de nossa Assessoria Jurídica. Ela nos dará um parecer sobre a recomendação, que entende ser ilegal a Verba Indenizatória", relatou ele ao

Júnior também adiantou, que se for o caso, pode até rever valores em estudo com os demais membros do legislativo. "Talvez a verba seja até reduzida; não sei", titubeou.Entre os vereadores, alguns vêem a recomendação - que não tem poder de decisão judicial - como posição intempestiva do MP. Contudo, Júnior insistiu: "Vou acatar.Vou seguir".