PF apreendeu 678 quilos de drogas e prendeu 61 pessoas por tráfico este ano no RN

Fotos: Divulgação/PF Droga camuflada em prancha de surf.

Foram apreendidos 488,4 quilos de maconha; 103,4 quilos de cocaína; 63,7 quilos de crack; e ainda 23,4 quilos de pasta-base, somando um total de 678,9 quilos de drogas.Receberam voz de prisão, acusadas de tráfico de drogas, 61 pessoas, sendo 48 homens e 13 mulheres, além de dois menores apreendidos.Comparativamente ao ano de 2007, as apreensões de maconha e pasta-base foram menores em 2008, porém houve considerável aumento nas ocorrências relacionadas a crack e principalmente, a cocaína.

Aeroporto

O ano foi bastante movimentado no aeroporto internacional Augusto Severo. Do total de prisões em flagrante, dezessete somente em 2008 ali aconteceram, contra apenas três, ao longo de 2007, no mesmo local. Dos acusados, quatro eram brasileiros, enquanto treze tinham nacionalidades diversas.» 15 de janeiro (3,210 kg): Um técnico de áudio, paraense, 38 anos. Informou ter recebido a droga em Natal trazida de Fortaleza/CE. Destino: Amsterdã, Holanda.» 3 de fevereiro (3,115 kg): Uma estudante, gaúcha, 19 anos. Informou que recebeu a droga em Porto Alegre. Destino:Paris, França.» 18 de fevereiro (2,310 kg): Um vendedor ambulante, sergipano,25 anos, trazia a droga costurada na sola de pares de tenis. Informou ter recebido em São Paulo. Destino: Maputo, Moçambique.» 13 de março (1,010 kg): Um comerciante, cearense, 32 anos. Informou que recebeu a droga em Fortaleza camuflada numa prancha de surf. Destino: Amsterdã/Holanda.» 29 de março (3,390 kg): Uma garçonete, alemã, 44 anos. Reservou-se ao direito constitucional de ficar calada e só se manifestar em juízo.» 24 de maio (7,615 kg): Um cozinheiro, romeno, 43 anos. Reservou-se ao direito de ficar calado e só falar em juízo.» 27 de maio (4,500 kg): Uma comerciante, portuguesa, 36 anos. Informou ter recebido a droga em Natal. Destino: Lisboa, Portugal.» 12 de junho (12,710 kg): Um mecânico de avião, alemão, 49 anos. Informou que recebeu a droga em São Paulo. Destino: Barcelona, Espanha.» 21 de junho (10,400 kg): Um segurança particular, de 27 anos e uma comerciante de 37, ambos espanhóis. Informaram ter recebido a droga em São Paulo. Destino: Madri, Espanha.» 10 de julho (27,935 kg): Uma ex-comissária de bordo, portuguesa, 31 anos. Informou ter recebido a droga em Natal. Destino: Lisboa,Portugal. Foi a maior apreensão de cocaína da história do aeroporto internacional Augusto Severo.» 16 de agosto (3,290 kg): Um taxista, holandês, 57 anos. A droga foi encontrada misturada com pó de café. Informou ter recebido a droga em São Paulo. Destino: Amsterdã, Holanda.» 31 de agosto (1,680 kg): Um comerciante, africano, 34 anos. Informou ter recebido a droga em Natal e a engoliu através de cápsulas que foram radiografadas em seu estômago. Destino: Guiné-Bissau, África.» 25 de setembro (8,445 kg): Um motorista, austríaco, 26 anos. Informou ter recebido a droga em São Paulo. Destino: Bruxelas,Bélgica.» 25 de outubro (1,045 kg): Um cozinheiro, espanhol, 33 anos. Informou ter recebido a droga em São Paulo. Destino: Barcelona, Espanha.» 6 de dezembro (2,140 kg): Uma tradutora, angolana, 34 anos. Informou ter recebido a droga em São Paulo. Destino: Sevilha, Espanha.» 25 de dezembro (2,060 kg): Uma vendedora, africana, 40 anos. Informou ter recebido em São Paulo. Trazia a droga vestida numa sunga masculina. Destino: Paris, França.

* Fonte: PF/RN.