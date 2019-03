Agripino diz que Câmara dos Deputados gerou "embaraço" aos suplentes de vereador

Júlio Pinheiro José Agripino diz que Mesa Diretora da Câmara está equivocada.

Segundo o senador democrata, o argumento utilizado pelos deputados, alegando que a PEC foi modificada pelo Senado quando retirou do texto o artigo que tratava da redução dos gastos com as câmaras municipais, tratados em uma PEC paralela, não influenciaria nesta primeira decisão.“O Senado retirou o pedaço da PEC que falava sobre a destinação de recursos, para tramitar como PEC paralela para que pudéssemos manter o aumento com o atual teto financeiro que está de acordo com o que diz a constituição”, reforçou ele.José Agripino disse ainda que a decisão da Câmara gerou uma situação desagradável no Senado. “A Mesa da Câmara criou um embaraço ao Senado e aos vereadores que deveriam ser empossados, já que a PEC foi aprovada pela Câmara e depois pelo Senado”, ressaltou o senador.