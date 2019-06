TSE disponibiliza serviço on-line para eleitor conferir situação do título

O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dispõe do link Serviços ao eleitor, com informações úteis e de interesse para os eleitores brasileiros. O eleitor pode conferir no link específico a situação de seu título eleitoral. Neste caso, basta que digite os dados solicitados nos espaços apropriados. Na página , o eleitor também pode obter on-line a Certidão de Quitação Eleitoral e a Certidão de Crimes Eleitorais.Nos Serviços, o interessado pode ainda acessar informações sobre Justificativa Eleitoral e Restituição de multas eleitorais.Já o eleitor brasileiro residente no exterior tem acesso a esclarecimentos sobre votação, serviços eleitorais e informações sobre consulados e embaixadas brasileiras.*Fonte: TSE