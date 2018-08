Ronaldinho Gaúcho garante vitória do Milan com gol nos acréscimos Líder do Campeonato Italiano, o Milan segue agora também tranqüilo no torneio continental.

Com um gol salvador de Ronaldinho Gaúcho nos acréscimos da partida realizada em Milão, o Milan derrotou o Braga na tarde desta quinta-feira por 1 a 0, e assumiu a liderança isolada do grupo E da Copa da Uefa. O brasileiro entrou apenas na segunda etapa, mas marcou um golaço em chute de fora da área, que deu os três pontos à equipe italiana.



O time milanês encontrou grande dificuldade para furar a defesa portuguesa, mesmo começando a partida com três atacantes, Inzaghi, Shevchenko e Alexandre Pato. Porém, apesar do time da casa ter maior posse de bola, o Braga assustou os italianos em perigosos contra-ataques, bem interceptados pelo goleiro Dida.



No finalzinho do jogo, Ronaldinho, que entrou no lugar do compatriota Pato, acertou uma bomba de fora da área, no ângulo do goleiro Eduardo, que nada pôde fazer para impedir a vitória adversária. "Estou trabalhando muito duro e estou sendo recompensado por isso", disse o camisa 80 do Milan. "Sabíamos que era um time que está jogando muito bem nesta Copa, e por isso sabíamos que não seria fácil", completou Gaúcho.



Com uma equipe mista em campo, o técnico Carlo Ancelotti começou além de Dida e Pato, com o também brasileiro Émerson no time titular. Líder do Campeonato Italiano, o Milan segue agora também tranqüilo no torneio continental, já que os três primeiros de cada grupo avançam à próxima fase.



Com a suada vitória, o Milan chegou aos seis pontos em sua chave na Copa da Uefa, deixando o Braga apenas com três, agora na terceira colocação, atrás também do Wolfsburg, com os mesmo três pontos, mas com um saldo melhor, após a goleada desta quinta-feira por 5 a 1 sobre o Heerenveen na Alemanha.



Com informações do UOL Esporte