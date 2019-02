Luxemburgo critica Procuradoria do STJD Técnico do Palmeiras volta a falar em reformulação do Código Brasileiro de Justiça Desportiva

As competições do futebol nacional em 2008 chegaram ao fim e a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) está perto de entrar em recesso, no entanto, nem por isso pára de receber críticas. A última foi a do técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo. Segundo ele, houve um exagero por parte da Procuradoria no ano de 2008.



Na noite do “Oscar” do futebol brasileiro, Luxemburgo, que sentou no banco dos réus por duas vezes em 2008 – a primeira, em março, no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD/SP) e a segunda, em novembro, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) –, voltou a questionar atitudes da Procuradoria e alfinetou o Procurador-Geral do STJD, Dr. Paulo Schmitt.



“Ele está aparecendo muito mais do que os jogadores. Aí complica um pouco mais”, declarou o técnico palmeirense, eleito o segundo melhor do Campeonato Brasileiro, perdendo apenas para o técnico tricampeão com o São Paulo, Muricy Ramalho.



O treinador pentacampeão brasileiro havia emitido opinião no início do ano sobre a Justiça Desportiva no país, e, na última segunda-feira, ele reiterou o que disse ao site Justicadesportiva.com.br. “Tem que mudar o Código Disciplinar (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Ele é muito rígido. É complicado ficar fora dos gramados por 120 dias, por exemplo”, afirmou Luxemburgo.



Depois de conquistar o Paulistão e levar o Palmeiras a pré-Libertadores, o futuro de Luxemburgo no comando do Verdão ainda é incerto. Apesar de ter contrato até o final de 2009 e manifestar o desejo de ficar, o técnico irá se reunir com a diretoria do clube na próxima semana e discutir sua permanência no cargo.



Justiça Desportiva