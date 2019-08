Nominuto passa a exibir os gols do futebol potiguar

Nominuto.com

inova mais uma vez e passa a ser o primeiro portal de notícias do Rio Grande do Norte a exibir os gols da rodada para o internauta potiguar. Uma parceria entre o portal, a Band Natal e a Usina Comunicação vai mostrar os gols das principais partidas do Campeonato Estadual de futebol.“Com isso, o internauta poderá acompanhar mais de perto como foi o desempenho do seu time a cada rodada”, diz o editor geral do

Nominuto.com

, Diógenes Dantas.A cada rodada, a Band Natal e a Usina Comunicação vão enviar os gols das principais partidas do Estadual, que serão exibidas pelo portal

Nominuto.com

Band Esporte e Ação

Depois de apresentar uma série mostrando o "raio-x" das 11 equipes que disputam o Campeonato Potiguar 2009, o Band Esportes e Ação inicia uma cobertura especial da competição.De segunda a sexta, o programa traz o treinamento dos times, as principais notícias dos clubes, entrevistas com jogadores e dirigentes, as impressões dos torcedores e reportagens temáticas apresentando curiosidades e as características de cada equipe que encara os desafios deste Estadual.Além de tudo isso, nas quintas e segundas-feiras, a atração mostra os lances polêmicos e os gols da rodada e ainda faz a mais completa análise do andamento da competição. O Band Esportes e Ação é exibido ao vivo de segunda a sexta às, 11h30 , com reprise às 17h50 na Band. O telespectador pode participar enviando perguntas e comentários para o msn do programa,