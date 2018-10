Pertences apreendidos serão colocados para reconhecimento Delegado informou que os objetos estarão disponíveis para serem identificados e recuperados pelos proprietários.

Começa segunda-feira (24) o reconhecimento de pertences apreendidos em operações recentes da Policia Civil. As mercadorias são celulares relógios roubados em recentes assaltos.



De acordo com Odilon Teodósio, titular da especializada em Narcóticos (Denarc), “a população deve se dirigir à delegacia para realizar o reconhecimento dos pertences para serem reavidos”, explica o delegado.



Odilon Teodósio informou que os itens ficarão no prédio da Denarc durante quinze dias. “A população tem um prazo de duas semanas para reconhecer e reaver os seus pertences”, avisou o delegado.



“Os objetos que não forem identificados serão enviados pra a Justiça Federal para serem tomadas as medidas cabíveis”, afirma Odilon Teodósio.



O prédio da Delegacia de Narcóticos fica na Rua Miramar, sem número em Brasília Teimosa. Mais informações pelo telefone 3232-1554.