Lula bate recorde com 84% de aprovação pessoal

Agência Brasil Lula consegue aprovação de 84% em janeiro de 2009

O índice anterior, registrado em dezembro, foi de 80,3%. Além disso, 72,5% das pessoas consideraram positivas as ações do governo e 5%, negativas.O presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Clésio Andrade, classificou como “âncora da esperança em meio à crise financeira” a popularidade do presidente Lula.