Segmento de água mineral se prepara para a chegada do verão

Maiara Felipe O verão é o melhor período para o setor.

De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria de Cerveja, Refrigerantes, Águas Minerais e Bebidas do Rio Grande do Norte (Sicramirn), Roberto Serquiz o período de vendas altas começa no mês de novembro e encerra no mês abril.O presidente do Sicramirn explica que este período é o melhor para compensar os meses chuvosos que atrapalharam a produção de água das empresas. “Estas chuvas foram às maiores dos últimos anos, o que dificultou muito para nós”, explica.Segundo Roberto Serquiz, o segmento tem crescimento de 7% por ano, o que leva a abertura de novas empresas.No Rio Grande do Norte existem 14 empresas do ramo de água mineral e a previsão de que em 2009 sejam 17.Com a chegada das novas empresas a tendência e que a competitividade, hoje já considerada grande, se torne ainda maior.