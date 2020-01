Produção de veículos no país cresce 92,7% em janeiro na comparação com dezembro Em relação ao primeiro mês de 2008, entretanto, houve uma queda de 27,1%.

São Paulo - As montadoras instaladas no país quase dobraram o número de veículos fabricados em janeiro, com 186.124 unidades, 92,7% acima da produção de dezembro do ano passado (96.586). Em relação ao primeiro mês de 2008, entretanto, houve uma queda de 27,1%. Os números foram divulgados há pouco pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), em São Paulo.



Os dados da Anfavea mostram ainda que em janeiro as vendas de veículos novos nacionais e importados no mercado interno foram 1,5% maiores do que em dezembro último, com um total de 197.454 unidades licenciadas. Comparadas as de janeiro de 2008, elas caíram 8,1%.



Ainda de acordo com as estatísticas de entidade, a produção de máquinas agrícolas recuou 13,4% em janeiro em relação a dezembro de 2008 e 20,8% na comparação com o primeiro mês do ano passado.



Os números da entidade revelam também que houve uma queda expressiva nas exportações de veículos produzidos pelo Brasil, passando de 43.580 unidades em dezembro de 2008 para 22.600 em janeiro deste ano, o que representa uma retração de 48,1%. Em relação a janeiro de 2008, a redução foi de 60,5%.



Fonte: Agência Brasil