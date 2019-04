Elias Nunes assume o comando da Educação

Vlademir Alexandre Atualmente, Elias é chefe do Departamento de Geografia da UFRN.

Entre as atividades profissionais do novo secretário de Educação, estão a atividades acadêmicas na UFRN, como vice-coordenador da pós-graduação em Geografia e chefe do Departamento.Elias também é autor de dois livros: “O Meio Ambiente da Grande Natal” e “Geografia Física do Rio Grande do Norte”.