Ministério Público volta a investigar “fantasmas” da Câmara Municipal Portaria publicada no Diário Oficial diz que há suspeitas de que funcionários não estariam cumprindo carga horária.

O Ministério Público Estadual volta a investigar a freqüência e o horário de comparecimento dos funcionários com cargos comissionados da Câmara Municipal de Natal.



A decisão foi publicada nesta sexta-feira (5) no Diário Oficial do Estado (DOE) e assinada pela promotora Keiviany Silva de Sena.



A promotora pede para que o presidente da Casa, o vereador Dickson Nasser (PSB), "receba o ofício pessoalmente e que no teor do mesmo conste as advertências legais em caso de descumprimento injustificado".