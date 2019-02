São Gonçalo permanece na primeira divisão do Estadual O Potiguar de Parnamirim não cumpriu o prazo para dar entrada no recurso e disputa a segunda divisão em2009.

Após quase nove meses de muito desentendimento, o caso envolvendo o São Gonçalo e o Potiguar de Parnamirim chegou ao fim na noite desta quinta-feira (11). O Potiguar não cumpriu o prazo estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de entrar com uma apelação até as 18h desta quinta-feira.



O secretário do TJD, Inaldo Costa, confirmou que o Parnamirim não entrou com o recurso de forma que está mantida a decisão anunciada na segunda-feira (8). Na ocasião, o Tribunal Pleno manteve por 6 votos a 0 a decisão do presidente Pio Marinheiro, como também a do Relator Mirocem de Lima Júnior que arquivaram o pedido de inquérito contra o São Gonçalo. O time foi acusado de competir com jogadores irregulares no Campeonato Estadual de 2008.



O advogado do Potiguar, Ranilson Cristino explicou que o time abriu mão do recurso por priorizar a competição que tem início dentro de 57 dias. Para ele, caso o clube entrasse com uma apelação, o julgamento se estenderia ocorreria antes do dia 20, data em que o Tibunal entra em recesso.



Ranilson explicou que o lucro em participar da primeira divisão do estadual não cobriria os prejuízos do time. “O Potiguar abriu mão do processo porque temos pouco tempo párea formar o time para o Estadual. Caso levássemos o processo adiante, esse tempo seria reduzido, prejudicando a montagem do time, contato com patrocinadores, e tratamento do campo. A direção entendeu que seria melhor desistir do processo”, disse.