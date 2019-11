Botafogo consegue terceiro triunfo no Carioca

O Botafogo venceu o terceiro jogo seguido no Campeonato Carioca. Dessa vez, o adversário foi o Mesquita, no Estádio De Los Larios, nesse domingo (01). Com gols do estreante Reinaldo e de Victor Simões, o Glorioso fez 2 a 0 e garantiu a liderança do grupo B.

O time de Ney Franco terá dois jogos seguidos no Engenhão, quinta-feira, às 21h, contra o Volta Redonda, e no domingo, às 17h, contra o Bangu. Caso vença os dois, o clube se aproxima ainda mais da classificação para a semifinal da Taça Guanabara.

Jogando fora de casa, o Alvinegro não se intimidou e foi para cima do rival, também Alvinegro. A primeira boa chance foi de Juninho, em cobrança de falta, ele acertou uma bomba, que o goleiro defendeu com muita dificuldade. Logo depois, foi a vez de Victor Simões quase marcar. Após boa jogada de Eduardo, o camisa 9 chutou com violência, rente a trave.

Foi então que o Mesquita melhorou na partida e o goleiro Renan brilhou. Em dois chutes de fora da área, o camisa 1 fez seu papel e impediu o gol. O Botafogo respondeu com Maicosuel, em grande jogada individual, em que ele pegou mal na bola e chutou para fora.

A partida seguiu muito movimentada e após um lindo toque de peito do atacante Reinaldo, Victor Simões chutou com força, mas o goleiro pegou. Em seguida, na melhor chance do Mesquita, Nil chutou no travessão de Renan.

Mostrando sua força, o Botafogo abriu o placar aos 40 minutos. Após um chutão de Juninho, a bola chegou na área e Victor Simões tocou com categoria por cima do goleiro, que tentava se recuperar no lance, mas Reinaldo chegou antes e marcou o primeiro gol dele com a camisa do Glorioso.

Na segunda etapa, o técnico Ney Franco fez duas alterações, com Fahel e Thiaguinho no lugar de Lucas Silva e Eduardo, respectivamente, e o time voltou ainda mais ofensivo, pronto para marcar mais gols.

Mais entrosado com a equipe, Reinaldo mostrou o porque de usar a camisa 7. Aos três minutos, ele driblou três jogadores, invadiu a área e chutou, mas o goleiro fez grande defesa. Porém, foi seu companheiro de ataque, Victor Simões, que ampliou o placar. Após um bom cruzamento de Léo Silva, o camisa 9 chegou de carrinho e, com a marca do artilheiro, completou para o gol.

Sem dar chances para o adversário, o Fogão teve mais uma boa chance, em cobrança de falta de Juninho. Logo depois, Reinaldo fez boa jogada individual e sofreu o pênalti. Ele mesmo bateu, com muita força, mas a sorte não esteve ao seu lado, acertando o travessão, com violência.

Já ganhando por 2 a 0, o Alvinegro voltou a assustar com chutes de longe. Duas vezes com Juninho e uma com Fahel. Em todas, a torcida ficou com o grito de gol preso na garganta. Mesmo assim, a vitória garantiu a liderança e a manutenção dos 100% de aproveitamento.

Mesquita 0 x 2 Botafogo

Local: Estádio de Los Larios, Xerém (RJ)

Público e Renda: 2.280 pagantes – R$ 32.110,00

Gols: Reinaldo, aos 40 minutos do primeiro tempo e Victor Simões aos 16 minutos do segundo tempo.

Botafogo: Renan, Alessandro, Emerson, Juninho e Eduardo (Thiaguinho); Leandro Guerreiro, Léo Silva, Lucas Silva (Fahel) e Maicosuel; Reinaldo (Jean Carioca) e Victor Simões. Técnico: Ney Franco