Zé Lins divulga nota negando quebra de sigilo bancários

O prefeito de Currais Novos, Zé Lins, divulgou nota negando que o Ministério Público tenha solicitado a quebra de seu sigilo bancário. Pela manhã, o prefeito recebeu com surpresa a suposta informação, mas disse que não havia motivos para a quebra.Abaixo segue a nota na íntegra.

A respeito de informações divulgadas sobre uma suposta solicitação por parte do Ministério Público de quebra de sigilo bancário, o prefeito Zé Lins apresenta os seguintes esclarecimentos:

1 - O prefeito Zé Lins não teve seu sigilo bancário quebrado. E a quebra do sigilo sequer foi solicitada.

2 - Durante o período em que Zé Lins dirigiu o DETRAN, órgão promoveu a compra de motocicletas, com dispensa de licitação, atendendo à solicitação da Polícia Militar que optou por determinado modelo entendendo ser o indicado para a padronização da frota. Do processo faz parte parecer técnico emitido pela corporação.

3 - Após a aquisição, o Ministério público Estadual solicitou investigação sobre o caso e pediu, no ano de 2006, a quebra do sigilo bancário da empresa que forneceu as motos para o DETRAN, a fim de apurar se houve sobrepreço ou outra prática delituosa.

4 - Em nenhum momento foi solicitada a quebra de Sigilo Bancário de Zé Lins.

5 - Com o desenrolar do inquérito, houve a conclusão e o ajuizamento de uma ação penal de nº 2008.006722-4, que atualmente se encontra no gabinete da desembargadora Judite Nunes já com defesa apresentada.

6 - Todavia, em primeira instância, ainda existia um processo datado de 2006 que pedia a quebra de sigilo bancário da empresa investigada. Com o término das investigações, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e recebeu o nº 2008.011913-8.

7 - Portanto, trata-se de um complemento ao processo já existente e não um novo pedido de quebra de sigilo bancário. O importante é que tal processo tramita em segredo de justiça, pois nele estão contidas informações bancárias de terceiros e não de Zé Lins e a divulgação de seu conteúdo se constitui crime.

8 - Por tal motivo não podemos, sequer, dizer quem teve seu sigilo bancário quebrado e os outros detalhes do processo que agora recebeu o nº 2008.006722-4 e encontra-se no gabinete do Des. Rafael Godeiro, substituído no mês passado, durante suas férias, pela juíza Patrícia Gondim.