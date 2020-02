Presidente Lula chega ao meio-dia Deslocamento até Ceará-mirim será feito por helicóptero.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de sair de Recife em direção a Natal, com previsão de chegada ao meio-dia, onde será recebido pela governadora Wilma de Faria e o prefeito de Ceará-Mirim, Antônio Peixoto, para visita ao assentamento Rosário, que possui um dos maiores polos de tilápia do Estado.



O trajeto será feito de helicóptero, na companhia dos líderes políticos. Mesmo confirmado que o trajeto não será feito por terra, o esquema de segurança montado permanece a postos.



A equipe de segurança consta de quase 50 policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e uma viatura, 40 guardas da Secretaria de Trânsito e Transporte Urbanos (STTU) e mais 12 viaturas e 9 batedores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na companhia de mais 6 policiais táticos (armamento pesado).



Além disso, duas ambulâncias do Samu irão acompanhar a comissão.



Faltando 20 minutos para chegada do presidente, nenhuma autoridade se encontra no local.