Câmara Federal escolhe novo corregedor nesta quarta-feira Dois deputados concorrem a vaga deixada por Edmar Moreira, proprietário de um castelo avaliado em R$25 milhões em MG.

Depois da renúncia do deputado Edmar Moreira (DEM-MG) ao cargo de corregedor e de 2º vice-presidente, a Câmara faz hoje (11) eleição para preenchimento dos cargos. O Democratas, dono da vaga, indicou o deputado Antônio Carlos Magalhães Neto (BA). O deputado Manato (PDT-ES) apresentou sua candidatura avulsa e também vai concorrer à função, que é vinculada.



Edmar Moreira deixou o posto depois das denúncias de que não teria declarado ao Imposto de Renda um castelo de sua propriedade no valor de R$ 25 milhões e de ter dívidas com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Na eleição da Mesa ele venceu o candidato oficial da legenda, o deputado Vic Pires (PA).





