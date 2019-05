Copa São Paulo de Futebol Júnior sem prestígio na Seleção Supervisor da equipe Sub-20 afirma que não acompanhará a competição e que grupo está quase fechado para o Mundial

Considerada um dos maiores celeiros do futebol brasileiro, responsável por revelar grandes talentos do mundo da bola, entre eles, Toninho Cerezo e Casagrande (só para ficar em alguns exemplos), a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teve início no último sábado, dia 3 de janeiro, parece ter perdido um pouco do prestígio. Pelo menos com a comissão técnica da atual Seleção Brasileira Sub-20.



A comissão técnica da equipe em questão, que, neste momento, está na Granja Comary, em Teresópolis, se preparando para o Sul-Americano da categoria, pouco observará a Copinha. Em parte, isso pode ser atribuído ao "inchaço" da competição disputada na grande São Paulo. Mas também a diminuição da idade dos atletas, limitada em 18 anos, fez com que o torneio perdesse um pouco do brilho.



"O pessoal até dá uma olhada, mas, principalmente nesta primeira fase, é bobeira, porque ela tem muitos times. Além disso, o grupo que irá ao Mundial Sub-20, que começa em setembro, já está praticamente fechado, composto por jogadores que, em seus clubes, já estão nos elencos profissionais. Na Seleção, temos apenas uns dois ou três atletas que ainda atuam entre os juniores", disse o coordenador da Seleção Brasileira Sub-20, Gildo Rodrigues, ao site Justicadesportiva.com.br.



Renan Oliveira, atacante do Atlético-MG, Dentinho e Marquinhos, atacantes de Corinthians e Vitória, respectivamente, são exemplos de atletas convocados que já atuam nas equipes profissionais de seus clubes.



A 40ª edição da Copa São Paulo irá rolar até o dia 25 de janeiro. São 163 partidas em 22 cidades diferentes, com 88 clubes, divididos em 22 grupos, disputando o título. O Figueirense é o atual campeão, e o Corinthians é o principal vencedor, com seis títulos conquistados em toda a história da competição.



Justiça Desportiva