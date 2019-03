Caso grave por pouco não termina em tragédia na Maternidade das Quintas

Ana Paula Oliveira Entidades médicas visitam maternidades e constatam descaso.

O caso evoluiu e ela necessitou fazer uma cesária de urgência. Até aí tudo bem, não fosse a falta de estrutura da maternidade para fazer cirurgias dessa natureza.“O que falta é a instalação do aparelho de autoclave para começarmos a fazer às cirurgias”, diz a administradora da maternidade, Francinete Medeiros Pinheiro, completando que a Prefeitura de Natal garantiu que até o fim de dezembro o aparelho estaria funcionando.O autoclave é um aparelho utilizado para esterilizar instrumentos pelo calor. Ainda segundo a administradora, são feitos na unidade em torno de 12 partos por mês. “Quando não conseguimos atender aqui, nós encaminhamos as pacientes para a maternidade Januário Cicco e Santa Catarina”, finaliza.E foi exatamente por este e outros motivos como a carência de recursos humanos, material e equipamento, que representantes do Sindicato dos Médicos, Associação Médica e Conselho Regional de Medicina estiveram na maternidade.“O nosso objetivo visitar maternidades e pronto-atendimento da rede, e comprovar todas as deficiências denunciadas ao longo do ano. Depois disso, elaboraremos um relatório e entregaremos a prefeita eleita Micarla de Sousa”, explica o presidente do Sindicato dos Médicos, Geraldo Ferreira.Ele garante que ainda hoje as entidades médicas visitarão a maternidade de Lagoa Seca e da Zona Norte. “As entidades médicas tiveram uma reunião proveitosa com a prefeita eleita. A intenção dela, segundo nos relatou, é tomar uma série de medidas emergenciais”.Sobre a greve dos médicos, que já dura 53 dias, ele comentou que “a greve está fluindo de maneira firme. Mas, ainda sem previsão de retorno”.O tesoureiro do Conselho Regional de Medicina, Júlio César Rocha, afirmou que se as escalas de plantão dos médicos na maternidade estiverem incompletas, a exemplo do que aconteceu com o pronto-atendimento do Guarapes e Mãe Luiza, será interditada.“A informação que nós temos é que a equipe de anestesiologistas não está completa”. Este ano, a unidade das Quintas passou por diversas reformas, sendo inaugurada em outubro.O presidente do Sindicato dos Médicos, Geraldo Ferreira, informou que nesta quarta-feira (17), às 16h, estará reunido com os deputados que compõem a bancada do governo para se empenharem no fim da greve.