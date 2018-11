Paulinho Freire diz que equipe de transição de Micarla está próxima de finalizar trabalhos

Vlademir Alexandre Paulinho Freire: pressa para finalizar processo de transição.

“Estamos precisando correr um pouquinho, porque o ano já está acabando. Temos um pouco de pressa, mas não podemos nos precipitar e terminar o trabalho sem todos os dados”, disse.Segundo Paulinho, quase todos os dados que foram solicitados já foram disponibilizados, pois a equipe da Prefeitura “está colaborando da melhor forma possível”. “Está todo mundo ajudando muito”, afirmou.Quando todos os dados forem coletados, cada membro da equipe de transição de Micarla de Sousa deverá elaborar um relatório sobre a área em que atuou e, após isso, haverá uma reunião com a prefeita para que a situação do Executivo seja explanada.Mesmo já em poder de algumas informações, o vice-prefeito Paulinho Freire prefere não fazer considerações sobre a forma que Micarla encontrará a Prefeitura. “Ainda não dá para ter um diagnóstico. Temos que ter cautela antes de emitir qualquer opinião”, explicou, dizendo que não há uma data prevista para a finalização do processo de transição.