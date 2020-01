Wilmistas acreditam no poder de diálogo da governadora

Vlademir Alexandre Cláudio Porpino acredita que problemas no PSB serão resolvidos "na conversa"

Passados oito meses do “racha” do PSB no estado alguns dos seus representantes demonstram o desejo de reunificar a legenda que hoje é dividida entre o grupo de Rogério Marinho e grupo da governadora. É o caso do vereador Júlio Protásio que declarou esta semana ao Jornal 96 que vai buscar o entendimento entre os colegas. No entanto o vereador Enildo Alves já externou publicamente a sua vontade de deixar o partido. Marinho entrou na Justiça e mesmo assim não há uma conversa entre os seus representantes para decidir esses entraves.Os insatisfeitos reclamam da demora para conseguir uma audiência com a governadora Wilma de Faria. O secretário Cláudio Porpino ressalta: “todos conhecem a capacidade de diálogo da governadora”, demonstrando otimismo de que a líder do partido conseguirá reverter o quadro atual.Porpino chegou a dizer que não acredita no enfraquecimento do partido nas casas legislativas, diante desse problema. No entanto, na própria Câmara Municipal os vereadores estão de lados opostos. A bancada do PSB é composta por sete parlamentares, mas seis ficaram do lado da prefeita e apenas uma, a vereadora Júlia Arruda segue “a orientação do partido” e está na oposição.