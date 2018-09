Petrobras lança novo processo seletivo nacional para nível médio e superior

A Petrobras lança esta semana novo processo seletivo público para nove cargos. Serão 208 vagas e formação de cadastro. Há vagas para os estados de Sergipe, Espírito Santo, Amazonas, Bahia Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e para pólo de trabalho Nacional, ou seja, em qualquer localidade que a Petrobras tenha unidade de negócio no Brasil.As inscrições estarão abertas de 19 a 26 de novembro e podem ser feitas no site www.cespe.unb.br. Para os cargos de nível médio, a taxa de inscrição é de R$ 36,00. Para nível superior, o valor é de R$ 53,00. A aplicação das provas objetivas para todos os cargos ocorrerá no dia 21 de dezembro. Mais informações podem ser obtidas no edital do concurso disponível no site da empresa ( www.petrobras.com.br ).Podem concorrer candidatos de nível técnico/médio para os cargos de técnico de perfuração e poços júnior (para formados em eletrônica, eletrotécnica, mecânica, petróleo e gás, entre outros (VIDE EDITAL); técnico de projeto, construção e montagem júnior/edificações (para formados em edificações ou estradas), técnico de projeto, construção e montagem júnior/elétrica (para formados em eletricidade e instrumentos aeronáuticos, eletroeletrônica, eletromecânica ou eletrotécnica) técnico de projeto, construção e montagem júnior/instrumentação (para formados em automação industrial, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica ou mecatrônica); técnico de projeto, construção e montagem júnior/mecânica (para formados em eletromecânica, fabricação mecânica, manutenção automotiva, manutenção de aeronaves, mecânica, mecatrônica ou metalurgia.Os candidatos de nível superior podem concorrer aos cargos de engenheiro de equipamentos júnior (para formados em engenharia mecânica e outras formações na área mecânica especificadas no edital), engenheiro de petróleo júnior (para formados em engenharia), engenheiro de processamento júnior (engenharia química e outras formações na área química especificadas no edital), geofísico júnior (para formados em geofísica, geologia ou engenharia geológica).As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Aracaju (SE), Belém, (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Macaé (RJ), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).Para os cargos de nível médio, a remuneração mínima será de R$ 2.019,01. No nível superior, R$ 4.798,64. A Petrobras ainda oferece plano de saúde (médico, odontológico, psicoterápico e benefício farmácia), previdência complementar, benefícios educacionais para dependentes (da creche ao Ensino Médio), entre outros.Os processos seletivos seguem a política da Petrobras de ingresso sistemático de novos empregados. O objetivo é o atendimento às demandas do Plano de Negócios da companhia.