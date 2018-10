Três equipes ainda sonham com o título brasileiro Dirigentes de São Paulo, Grêmio e Flamengo afirmam que seus respectivos clubes merecem ganhar o Brasileirão

Com apenas três rodadas para o final da Série A do Campeonato Brasileiro, o título ainda é disputado por três times. Apesar do líder São Paulo estar a dois pontos de vantagem do segundo colocado Grêmio, até mesmo o Flamengo, que ocupa o terceiro lugar, tem chances de ser campeão. Dirigentes afirmam que seus respectivos clubes merecem conquistar a taça e justificam essa pretensão destacando os pontos fortes das equipes durante toda competição.



Depois de uma arrancada espetacular na reta final, descontando os 11 pontos que o separavam do antigo líder, e colocando mais dois, o São Paulo mostra, mais uma vez, que é o favorito ao hexacampeonato. O Diretor de Futebol do clube destaca a importância do técnico Muricy Ramalho durante a caminhada: “O treinador, juntamente aos demais componentes da Comissão Técnica, estão sendo fundamentais. Além disso, o ambiente e a motivação foram os nossos trunfos”, revelou João Paulo Lopes ao site Justicadesportiva.com.br.



A variação de escalações nos jogos disputados é outra prova da qualidade do tricolor paulista: “Há peças de reposição muito competentes e não vejo jogadores individualmente como peças fundamentais. O grupo está “fechado”, como se diz no futebol, e temos o melhor ataque e uma das defesas menos vazadas. Esses fatores, que comprovam competência e são as credenciais de habilitação para o título”, disse.



Na vice-liderança da competição e mais vivo do que nunca na disputa após duas vitórias importantíssimas em cima de Palmeiras e Coritiba, o Grêmio ainda sonha com seu terceiro caneco. André Krieger, diretor de futebol, afirma que, pelo apresentado durante todo o Brasileirão, o time gaúcho merece essa conquista: “Ficamos várias rodadas na liderança, temos um ótimo conjunto, um bom técnico e a defesa menos vasada”, ressalta.



O Dirigente gremista ainda lembra o fato do tricolor ser um dos times que mais venceu fora de casa: “Quando jogamos no Olímpico temos a força de nossa torcida, mas nas ocasiões em que somos visitantes, também aproveitamos para somar pontos. Saímos prematuramente do Gaúcho e da Copa do Brasil e, por isso, esperamos o Brasileiro como premiação.”



O último time que ainda tem chances de alcançar o primeiro colocado, vem embalado depois de aplicar uma goleada de 5 a 2, num dos seus adversários diretos, no Maracanã. O Flamengo conta com o apoio de seus torcedores e com o otimismo de seus dirigentes para chegar à liderança: “Claro que dá para alcançar o São Paulo, aqui no Fla todos estão focados nessa meta”, confirmou o Vice-Presidente de futebol, Kléber Leite.



Ao listar a boa campanha do rubro-negro, Kleber Leite disse que uma série de fatores faz o time ser o que ele é hoje: “Nosso técnico, o elenco e a torcida são os grandes responsáveis pelo sucesso. Gostaria muito de ser campeão esse ano, mas há um equilíbrio dos outros concorrentes e, por isso, quem ganhar será merecedor”, destacou o Dirigente do clube que é pentacampeão, com o título de 1987 ainda contestado pelo Sport.



Para Luxemburgo, Palmeiras é maior



Dando fim ao sonho dos palmeirenses, o técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou que o foco agora é voltar para o grupo dos quatro melhores do Brasileirão: "O Palmeiras é maior do que todos e esse é o momento de todos estarem unidos. Convoco todos os torcedores, até mesmo aqueles que foram ao aeroporto para incentivar o time. O nosso objetivo maior é a Libertadores e, neste momento, espero que tudo o que passou seja esquecido", desabafou o comandante através da assessoria de imprensa do clube.



O treinador ainda falou da ira da torcida nos últimos dias: ""Criou-se uma expectativa muito grande, pois há tempos o Palmeiras não entrava nas competições para ganhar. Eu entendo essa insatisfação, pois o clube é muito grande e sempre vai brigar por títulos. Só não pode ter agressão", pediu o comandante, que foi agredido por membros da torcida na última semana.





Distante do título, Cruzeiro exalta a boa base para 2009



Com apenas 1% de chance de conseguir alcançar seu segundo título, o Cruzeiro pretende, ao menos, chegar a Libertadores. O Presidente do clube afirma que o time mineiro apresentou o futebol mais bonito: “O Cruzeiro fez uma temporada muito boa e o esforço da comissão técnica merece uma recompensa. Até mesmo o Muricy Ramalho é um dos admiradores confessos da nossa equipe. Nós podemos até não conquistar a taça de campeão, mas vamos deixar uma boa base para 2009”, revelou Alvimar de Oliveira Costa.



Mas os bons resultados em campo não vêm de agora, a equipe conquistou o Campeonato Mineiro e o Presidente credita boa parte do sucesso ao técnico: “No início do ano, quando Adilson Batista assumiu o cargo, um de seus desafios era o de fazer uma renovação no grupo de jogadores, apostando em jovens talentos e dando oportunidade às revelações. Nossos objetivos foram prontamente cumpridos, já que conquistamos o Estadual, fomos bem na Libertadores e passamos o Campeonato Brasileiro inteiro entre os líderes.”



Além da grata surpresa com o treinador, Alvimar afirma que o ponto forte do Cruzeiro é o equilíbrio e cita os destaques entre os jogadores nessa temporada: “Acho que conseguimos formar uma equipe muito regular, sem estrelas ou super-craques. Mas também podemos dizer que alguns atletas conseguiram se projetar no cenário nacional devido as boas atuações, como Ramires, Guilherme, Wagner e Thiago Heleno”, concluiu.



