Garibaldi quer regulamentação do lobby

Agência Senado Garibaldi defende regulamentação do lobby.

De acordo com o Presidente do Congresso Nacional, o Projeto de Lei (PSL) 203/89, de autoria do senador Marco Maciel (DEM-PE), tramita na Casa há 20 anos.“Gostaria de dizer que uma das minhas missões, logo que me forem encaminhadas as conclusões deste seminário, vai ser solicitar ao presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, e tenho a certeza de que ele será sensível, providências para que tomemos uma posição com relação à regulamentação do lobby no país”, declarou em discurso no Seminário.O projeto de Marco Maciel determina a obrigatoriedade de identificação das empresas especializadas na prática de lobby - e também de seus titulares - com prestação de contas à Receita Federal, a fim de que o lobismo passe a ser feito com transparência.Os lobistas podem ser definidos como sendo pessoas que, não sendo portadoras de mandato popular nem titulares de cargo público, atuam junto aos parlamentares e aos partidos políticos no sentido de supri-los de informações sobre as aspirações e os interesses políticos e econômicos de setores específicos da sociedade.Hoje os grupos lobistas atuam quase que na clandestinidade. Diante disso, Garibaldi Filho quer que o projeto entre em votação o quanto antes.Fonte: Agência Senado