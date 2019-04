Ministério do Trabalho manda aviso a 1,22 milhão de trabalhadores que têm direito ao PIS O benefício pode ser sacado até 30 junho de 2009.

Brasília - Com a intenção de aumentar o poder de compra dos trabalhadores nesse fim de ano e estimular o mercado interno, o Ministério do Trabalho decidiu encaminhar cartas a 1,22 milhão de trabalhadores que têm o direito a fazer o saque do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS/Pasep), do exercício 2008/2009. O benefício pode ser sacado até 30 junho de 2009.



O abono corresponde a um salário mínimo (R$ 415) e é pago ao trabalhador ou servidor que esteja cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, tenha trabalhado com carteira assinada ou sido nomeado efetivamente em cargo público durante pelo menos 30 dias no ano-base (2007) por empregadores contribuintes do PIS/Pasep. Também tem direito aqueles que receberam, em média, até dois salários mínimos de remuneração mensal em 2007.



De acordo com o ministério, no exercício 2008/2009 já foram pagos R$ 13,86 milhões em benefícios, 89,16% da cobertura nacional. Os trabalhadores da Região Nordeste foram os que mais sacaram até o momento, atingindo o total de 92% de benefícios pagos. Cerca de 1,68 milhão de pessoas ainda podem ir às agências da Caixa ou do Banco do Brasil fazer o resgate do benefício.